Сбербанк меняет условия переводов с карты на карту

После введения в России отмены "банковского роуминга" Сбербанк объявил о новых условиях "внутренних" переводов — между картами своих клиентов.

Теперь все переводы "с карты на карту" до 50 тысяч рублей включительно будут для клиентов Сбербанка, "бескомиссионными", независимо от того, открыт ли счет получателя в том же регионе, что и счет отправителя.

Если перевод больше 50 тысяч, то комиссия составит 1% от суммы. Но — уточняют в банке — не более 1 тысячи рублей.

"В настоящий момент более 88% клиентов Сбербанка ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе Сбербанка. — Теперь они избавлены от необходимости платить комиссию за операцию".

Со 2 апреля новые условия начнут действовать для клиентов банка в ДВФО, постепенно распространяясь на всю страну.