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Работодатели могут не волноваться - "выходная неделя" не станет крахом

Экономика

Бизнес России переживет предстоящую "нерабочую неделю" без заметных потерь.

Таково мнение экспертов в области экономики.

Василий Танурков, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА:

"Длинные выходные для нас не в новинку. Они у нас каждый год бывают в январе и мае. Как показывает практика, бизнес спокойно их переживает. Тем более, что и в этот раз мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные: на представителей сферы обслуживания, к примеру".

Александр Калинин, глав организации малого и среднего предпринимательства "Опора России":

"Правительство разработало на время пандемии коронавируса меры по поддержке бизнеса, поэтому средства на выплату зарплат у предпринимателей будут. Президент же сказал, что им дадут отсрочки по всем платежам, включая кредиты".

Напомним, что во время телеобращения к населению страны, 25 марта, Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы (о том, кого это не касается, читайте в материале "Правда.Ру" — прим. ред).

Темы неделя выходных василий танурков александр калинин
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