Безработица в Норвегии превысила 10%

Максимальный уровень безработицы за минувшие 70 лет составил 10,4%.

Об этом накануне сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на местное управление по труду.

По сведениям ведомства, в государственных структурах зарегистрировалась 291 тысяча безработных. При этом двумя неделями ранее данный показатель равнялся 65 тысячам человек. Причиной этого считают увеличение количества выведенного за штат персонала после начала реализации мер по сдерживанию коронавируса.

А ранее СМИ писали, что численность заразившихся COVID-19 в Норвегии достигла 2 377, из них семь человек умерли.