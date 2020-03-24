QIWI "свернет" работу "Рокетбанка"

Руководство платежной системы QIWI приняло решение о сворачивании работы своей дочерней компании "Рокетбанк". Совету директоров не удалось найти покупателей для убыточной организации.

На последнем заседании совета директоров было принято решение о "существенном снижении количества клиентов" путём отмены программы лояльности, увольнения сотрудников и повышения тарифов.

Полностью "свернуть" работу организации планируется до конца 2020 года.