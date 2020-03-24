Руководство платежной системы QIWI приняло решение о сворачивании работы своей дочерней компании "Рокетбанк". Совету директоров не удалось найти покупателей для убыточной организации.
На последнем заседании совета директоров было принято решение о "существенном снижении количества клиентов" путём отмены программы лояльности, увольнения сотрудников и повышения тарифов.
Полностью "свернуть" работу организации планируется до конца 2020 года.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.