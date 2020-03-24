Пресс-служба Сбербанка сообщила, что организация не будет ограничивать снятие наличных в своих банкоматах. Ранее с такой рекомендацией выступил Центробанк. Регулятор утверждает, что эта мера необходима для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"В тех населённых пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы", - сообщили представители Сбербанка, отметив, что они следят за "санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов".

"Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах", - заявили в пресс-службе.