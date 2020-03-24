Представитель компании Volkswagen сообщил, что компания приостановила сборку автомобилей в России.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — пояснил он РИА "Новости".