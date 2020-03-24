Крымские власти предлагают ввести по всей стране мораторий, запрещающий производителям лекарств повышать цены.

С такой инициативой выступил глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове.

"Оформите сегодня решением крымского оперативного штаба и направьте в центральный штаб предложение ввести мораторий на повышение цен производителями лекарств при поставках в розничные сети. В противном случае предлагаю лишать производителей мер государственной поддержки и размещать о них информацию в открытом доступе. Чтобы понимали, что спекулируют на тяжелой ситуации", — заявил Аксенов.