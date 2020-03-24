Банк России рекомендовал банкам ограничить выдачу наличности в банкоматах, где предусмотрена функция приема купюр. Эта мера призвана ввести дополнительную защиту для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Также сотрудники банков должны принимать купюры от инкассаторов и клиентов в средствах индивидуальной защиты. Банковские служащие должны регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи денег. Более того, регулятор рекомендует проводить дезинфекцию банкоматов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.