ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег в банкоматах

Банк России рекомендовал банкам ограничить выдачу наличности в банкоматах, где предусмотрена функция приема купюр. Эта мера призвана ввести дополнительную защиту для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Также сотрудники банков должны принимать купюры от инкассаторов и клиентов в средствах индивидуальной защиты. Банковские служащие должны регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи денег. Более того, регулятор рекомендует проводить дезинфекцию банкоматов.