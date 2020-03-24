В России ограничили экспорт круп

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору были введены временные ограничения на экспорт всех видов круп.

Как отмечается в послании руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным структурам ведомства, "с 20 марта этого года сроком на 10 дней" будет введен "временный запрет на экспорт всех видов круп — до особых указаний рабочей группы" Госсовета России о предупреждении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране.

Напомним, ранее ритейлеры во многих областях РФ отмечали в начале марта рост спроса на бакалею (речь идет о макаронах, крупах и др.), средствах личной гигиены, бытовой химии на фоне ситуации с пандемией COVID-19 и падении рубля.