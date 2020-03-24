МЭР заявило о значительном росте ВВП

Экономика России в феврале текущего года прибавила 2,9% в годовом сопоставлении после роста на 1,7% в январе (согласно пересмотренной с +1,6% оценке).

Эти данные приводятся в обзоре Минэкономразвития (МЭР) России.

Согласно подсчетам министерства, в феврале ВВП "ускорился до 2,9% год к году после 1,7% в январе", а "с начала текущего года темпы роста ВВП оцениваются на уровне 2,3% год к году".

В МЭР заявили, что "существенное воздействие на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней, а не 20 в феврале прошлого года)".