В России начали расти ставки по ипотеке

Банки России начинают повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам, хотя ряд игроков рынка заняли выжидательную позицию.

При этом некотореы банки (Росбанк, Райффайзенбанк) повысили ставки по ипотеке еще до пятничного решения Центробанка РФ. Изменения по ипотечным ставкам было запланировано и в банке "Зенит", передает РИА "Новости".

Напомним, за минувшие две недели курс рубля к доллару обвалился примерно на 20% на фоне распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+. А 20 марта Банк России сохранил прежней ключевую ставку на уровне 6% годовых.