Курс рубля начал рост

Курс рубля вырос на открытии торгов на Мосбирже во вторник, 24 марта. Об этом говорят данные торговой площадки.

При этом курс доллара опустился до 78,65 рублей, лишившись 1,2% к уровню закрытия прошлой торговой сессии. Курс евро составляет 85,14 рубля, валюта лишилась 0,4%. Индекс Мосбиржи к моменту начала торгов вырос на 5,6%, индекс РТС увеличился на 7,5%.

Нефть на открытии торгов сегодня, 24 марта, тоже растет. Фьючерсы на Brent с поставкой в мае в начале торговой сессии на Лондонской бирже ICE падали до 27,24 доллара за баррель. Но к 10:00 по Москве они пробили отметку в 28 долларов.