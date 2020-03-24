Курс рубля вырос на открытии торгов на Мосбирже во вторник, 24 марта. Об этом говорят данные торговой площадки.
При этом курс доллара опустился до 78,65 рублей, лишившись 1,2% к уровню закрытия прошлой торговой сессии. Курс евро составляет 85,14 рубля, валюта лишилась 0,4%. Индекс Мосбиржи к моменту начала торгов вырос на 5,6%, индекс РТС увеличился на 7,5%.
Нефть на открытии торгов сегодня, 24 марта, тоже растет. Фьючерсы на Brent с поставкой в мае в начале торговой сессии на Лондонской бирже ICE падали до 27,24 доллара за баррель. Но к 10:00 по Москве они пробили отметку в 28 долларов.
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