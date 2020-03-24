Выросшую в разы выручку подсчитывают производители презервативов

В России зафиксирован всплеск продаж презервативов: за минувшую неделю спрос на них вырос более, чем на 30%.

Об этом сообщили аналитики компании DSM Group, проводившие исследование рынка по заказу РБК.

"Были проанализированы розничные продажи за первые 11 недель года, которые затем сравнивались с аналогичными данными за 2019 год", -поясняют в DSM Group.

Что же увидели аналитики

11-я неделя 2020 11-я неделя 2019 продано 589 тыс. упаковок выручка — 161 млн. рублей продано 477 тыс. упаковок выручка — 122 млн. рублей

ВЫВОД: прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.