В России зафиксирован всплеск продаж презервативов: за минувшую неделю спрос на них вырос более, чем на 30%.
Об этом сообщили аналитики компании DSM Group, проводившие исследование рынка по заказу РБК.
"Были проанализированы розничные продажи за первые 11 недель года, которые затем сравнивались с аналогичными данными за 2019 год", -поясняют в DSM Group.
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11-я неделя 2020
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11-я неделя 2019
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продано 589 тыс. упаковок
выручка — 161 млн. рублей
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продано 477 тыс. упаковок
выручка — 122 млн. рублей
ВЫВОД: прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.
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