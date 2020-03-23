Лидер фракции КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов призвал российское правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не допустить увеличения цен на бензин.
"Куда смотрит ФАС? Правительство должно предпринять все меры, чтобы не допустить подорожания бензина, особенно в это сложное время", — заявил Зюганов.
Политик возмутился тем, что при падении нефтяных цен идут разговоры о повышении цен на топливо на фоне распространения коронавируса.
"Ну и где расхваленная либералами рука рынка, которая должна все сама отрегулировать?" — добавил Геннадий Зюганов.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.