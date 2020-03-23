Зюганов призвал власть не допустить роста цен на бензин в России

Лидер фракции КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов призвал российское правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не допустить увеличения цен на бензин.

"Куда смотрит ФАС? Правительство должно предпринять все меры, чтобы не допустить подорожания бензина, особенно в это сложное время", — заявил Зюганов.

Политик возмутился тем, что при падении нефтяных цен идут разговоры о повышении цен на топливо на фоне распространения коронавируса.