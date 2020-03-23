В апреле Россия будет производить 5 млн медицинских масок в сутки

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отчитался о влиянии коронавируса нового типа на производство в стране перед главой государства Владимиром Путиным.

Глава Минпромторга сообщил, что ситуация с производством медицинских масок в стране удовлетворительна. Мантуров пообещал Путину, что предприятия легкой промышленности уже в первой половине апреля нарастят производство медицинских масок до 5 миллионов штук в сутки.