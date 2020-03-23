Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину пересмотреть бюджет на 2020 год в связи с падением мировых цен на нефть. До 26 марта ведомства должны будут предоставить отчет по "приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
"Ведомости" сообщили со ссылкой на источник в Минфине, что кабмин не планирует сокращать бюджет на текущий год.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.