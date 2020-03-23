Правительство РФ пересмотрит бюджет из-за обвала цен на нефть

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину пересмотреть бюджет на 2020 год в связи с падением мировых цен на нефть. До 26 марта ведомства должны будут предоставить отчет по "приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

"Ведомости" сообщили со ссылкой на источник в Минфине, что кабмин не планирует сокращать бюджет на текущий год.