Бизнес Москвы из-за коронавируса поддержат дополнительно

В Московском оперативном штабе по экономическим вопросам открыли онлайн-сервис для поддержки бизнесменов.

Так, на этой площадке предприниматели смогут оставлять предложения касаемо мер поддержки. На основе полученных данных бизнесменам будут сообщать об актуальной ситуации и принятых решениях.

"Власти столицы и бизнес объединяют свои усилия в борьбе с экономическими последствиями распространения вируса. Для постоянной коммуникации с компаниями Москвы и экспертным сообществом учрежден центр поддержки экономики города", — пояснил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Отмечается, что в оперативном штабе по экономическим вопросам каждый день анализируют все отрасли экономики Москвы. По результатам первой недели работы установили, что ситуация в городе сейчас стабильная, но работа по профилактике возможных проблем будет вестись и дальше.