Глава Сбербанка Герман Греф вернулся на работу в офис после двухнедельного домашнего карантина. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел в офис после работы в течение двух недель в удаленном режиме. Напомним, что на режим дистанционной работы президент банка перешел в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран в соответствии с правилами, установленными антикризисным штабом Сбербанка, и требованиями указа мэра Москвы", — сказано в сообщении пресс-службы.