Объемы импорта пальмового масла и его фракций в РФ выросли в январе текущего года на 4,2% в годовом сопоставлении (после падения показателя в декабре 2019 года на 17,9%) — до 78,4 тыс. тонн.
Эти данные обнародовал Росстат.
Но по сравнению с предыдущим месяцем показатель упал за отчетный период почти на 16%.
Отмечается, что за 2019 год в Россию ввезли 1,061 млн тонн пальмового масла, что на 0,1% больше объема за тот же период 2018 года.
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