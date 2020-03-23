Россия увеличила объемы импорта пальмового масла

Объемы импорта пальмового масла и его фракций в РФ выросли в январе текущего года на 4,2% в годовом сопоставлении (после падения показателя в декабре 2019 года на 17,9%) — до 78,4 тыс. тонн.

Эти данные обнародовал Росстат.

Но по сравнению с предыдущим месяцем показатель упал за отчетный период почти на 16%.

Отмечается, что за 2019 год в Россию ввезли 1,061 млн тонн пальмового масла, что на 0,1% больше объема за тот же период 2018 года.