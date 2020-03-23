Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% на фоне обвала отечественного рынка, значительного падения рубля и инфляционных рисков.

Это решение не стало неожиданностью для рынка и его ожидала большая часть аналитиков Bloomberg.

Как полагают в ЦБ, "случившееся ослабление рубля — это временный проинфляционный фактор". "Под его влиянием уровень годовой инфляции может превысить целевой уровень (4%) в этом году", — отмечается в заявлении регулятора.

Возврат показателя к целевому уровню прогнозируется уже в 2021-м году. Кроме этого, в ЦБ отмечают, что экономика РФ в текущих условиях намного устойчивее, чем при тех же скачках 2014-го года.