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Центробанк сохранил ключевую ставку

Экономика

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% на фоне обвала отечественного рынка, значительного падения рубля и инфляционных рисков.

Это решение не стало неожиданностью для рынка и его ожидала большая часть аналитиков Bloomberg.

Как полагают в ЦБ, "случившееся ослабление рубля — это временный проинфляционный фактор". "Под его влиянием уровень годовой инфляции может превысить целевой уровень (4%) в этом году", — отмечается в заявлении регулятора.

Возврат показателя к целевому уровню прогнозируется уже в 2021-м году. Кроме этого, в ЦБ отмечают, что экономика РФ в текущих условиях намного устойчивее, чем при тех же скачках 2014-го года.

рубль ставка центробанк
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