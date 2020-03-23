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Источник Правда.Ру

Кому во время пандемии жить прибыльно - выяснили экономисты

Экономика

Мировую экономику всерьез "лихорадит" от пандемии коронавируса. Во всех странах эксперты — финансисты уже подсчитывают убытки, понесенные компаниями убытки, и пытаются спрогнозировать предсказать предстоящие потери.

Больше всех на данный момент во всем мире пострадали

  • авиакомпании,
  • турагентства и отели,
  • рестораны.

"Но есть, — говорят экономисты, — и хорошие новости"

Кто неплохо заработал на коронавирусе

По данным сайта Международного радио Франции, за время пандемии в разы выросла прибыль

  • производителей медицинских масок и антисептиков
  • интернет- сервисы онлайн-развлечений
  • интернет-магазины: в первую очередь, Netflix и Amazon; запертые на карантин люди по всему миру начали активно оформлять подписки на онлайн-кинотеатры и заказывать товары с доставкой;
  • сайты для взрослых
  • сервисы доставки еды: курьеры — одни из немногих, кому разрешено в условиях карантина перемещаться по городам:
  1. "Количество заказов увеличилось на 22%, — рассказывают в российском Delivery Club (принадлежит агрегатору группа Mail. ru — прим. ред).
  2. "Яндекс. Еда" сообщает об удвоении числа заявок на подключение.
  • производители туалетной бумаги:

В результате ажиотажного спроса шведская Essity (торговый бренд Zewa в России и Lotus во Франции) сообщает, что только в одной Франции

  • спрос на бумажные платочки вырос на 39%,
  • на туалетную бумагу на 22%.

Как следствие, компания перевела свой завод во Франции на круглосуточное производство без выходных. Ежедневно он выпускает два миллиона рулонов туалетной бумаги и семь миллионов бумажных платочков.

  • бизнес-джеты
Темы кризис пандемия заработки коронавирус
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