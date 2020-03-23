Кому во время пандемии жить прибыльно - выяснили экономисты

Мировую экономику всерьез "лихорадит" от пандемии коронавируса. Во всех странах эксперты — финансисты уже подсчитывают убытки, понесенные компаниями убытки, и пытаются спрогнозировать предсказать предстоящие потери.

Больше всех на данный момент во всем мире пострадали

авиакомпании,

турагентства и отели,

рестораны.

"Но есть, — говорят экономисты, — и хорошие новости"

Кто неплохо заработал на коронавирусе

По данным сайта Международного радио Франции, за время пандемии в разы выросла прибыль

производителей медицинских масок и антисептиков

интернет- сервисы онлайн-развлечений

интернет-магазины: в первую очередь, Netflix и Amazon; запертые на карантин люди по всему миру начали активно оформлять подписки на онлайн-кинотеатры и заказывать товары с доставкой;

сайты для взрослых

сервисы доставки еды: курьеры — одни из немногих, кому разрешено в условиях карантина перемещаться по городам:

"Количество заказов увеличилось на 22%, — рассказывают в российском Delivery Club (принадлежит агрегатору группа Mail. ru — прим. ред). "Яндекс. Еда" сообщает об удвоении числа заявок на подключение.

производители туалетной бумаги:

В результате ажиотажного спроса шведская Essity (торговый бренд Zewa в России и Lotus во Франции) сообщает, что только в одной Франции

спрос на бумажные платочки вырос на 39%,

на туалетную бумагу на 22%.

Как следствие, компания перевела свой завод во Франции на круглосуточное производство без выходных. Ежедневно он выпускает два миллиона рулонов туалетной бумаги и семь миллионов бумажных платочков.