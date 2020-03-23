Мировую экономику всерьез "лихорадит" от пандемии коронавируса. Во всех странах эксперты — финансисты уже подсчитывают убытки, понесенные компаниями убытки, и пытаются спрогнозировать предсказать предстоящие потери.
Больше всех на данный момент во всем мире пострадали
"Но есть, — говорят экономисты, — и хорошие новости"
По данным сайта Международного радио Франции, за время пандемии в разы выросла прибыль
В результате ажиотажного спроса шведская Essity (торговый бренд Zewa в России и Lotus во Франции) сообщает, что только в одной Франции
Как следствие, компания перевела свой завод во Франции на круглосуточное производство без выходных. Ежедневно он выпускает два миллиона рулонов туалетной бумаги и семь миллионов бумажных платочков.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.