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Минкульт рекомендовал кинотеатрам закрыться на карантин

Экономика

Министерство культуры РФ направило в регионы рекомендацию закрыть с 23 марта все кинотеатры, дабы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на вечер воскресенья, 22 марта, в стране зарегистрировано 367 случаев заражения.

Как следует из сообщения пресс-службы Минкульта, приказ о "приостановке функционирования кинотеатров с 23 марта 2020 года" доведён до органов исполнительной власти субъектов РФ. 

С постановкой вопроса не согласны в Ассоциации кинотеатров РФ

"В приказе министра Ольги Любимовой говорится о том, что решение Минкульта о закрытии кинотеатров носит рекомендательный характер. Этого для закрытия залов недостаточно", - считает Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

По его словам, для того, чтобы приостановить работу кинотеатров, нужно "решение на уровне правительства".

"Тогда это будет ситуация форс-мажора, что позволит владельцам предметно говорить с арендодателями,дабы потом избежать недопонимания. Арендодатель ведь потом сможет заявить: "вы сами закрылись, никто не заставлял". И потом, если буде не рекомендация, а именно приказ, то вопрос с зарплатой персонала решится на законном основании", - говорит Березин.

 

 

 

Темы кинотеатры олег березин ольга любимова министерство культуры ассоциация кинотеатров
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