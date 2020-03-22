Названы самые популярные товары у людей, переведенных на "удаленку"

Компания Ozon изучила статистику продаж за последние две недели и определила, что на некоторые группы товаров существенно увеличился спрос. Аналитики компании считают, что это связано с переводом многих россиян на удаленный формат работы.

"С 14 марта Ozon фиксирует рост продаж товаров для досуга - очевидно, переходя на удаленный режим работы, россияне скучать не планируют и хотят занять время, которое обычно тратится на дорогу. Аналитики площадки отмечают, что спрос на товары для досуга с 14 марта держится на уровне гендерных праздников. Например, средненедельные продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр - на 150%, товаров для хобби и творчества - на 120%, книг - на 110%, товаров для ремонта - на 296%, аксессуаров для домашних тренировок - в два раза", - сказано в исследовании Ozon.