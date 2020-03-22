В России могут вырасти оптовые цены на гречку

Четыре крупнейших поставщика гречневой крупы готовятся повысить оптовые цены на 15-20%. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в торговых сетях.

Увеличение цен связано с повышением спроса на гречку у жителей России в связи с распространением коронавируса нового типа. Решение о повышении закупочной отповой цены также могут принять и поставщики риса.