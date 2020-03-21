Российские торговые сети не направляли просьб белорусскому лидеру Александру Лукашенко о поставках продуктов питания в Россию из-за их дефицита в стране. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли после заявления президента Белоруссии.
"Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объёме", - сказано в сообщении АКОРТ.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что российские ритейлеры попросили у Белоруссии увеличить поставки продуктов питания в РФ из-за их дефицита в стране.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.