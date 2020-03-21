Правительство готовит меры поддержки для бизнеса в условиях пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в мире и стране. По его мнению, говорить о восстановлении мировой экономики можно будет только после полной победы над COVID-19.

Также Мишустин подчеркнул, что власти предпринимают все меры для сокращения негативного влияния общемирового кризиса на российский бизнес. В случае ухудшения ситуации правительство разработает пакет мер поддержи бизнеса.