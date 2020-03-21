8,6 миллионов россиян могут остаться без работы из-за коронавируса

Торгово-промышленная палата спрогнозировала возможный ущерб от пандемии коронавируса. По предварительным подсчетам, распространение коронавируса может спровоцировать закрытие около 3 миллионов предприятий среднего и малого бизнеса. Каждое третье предприятия сообщает об отсутствии спроса на свои услуги или продукцию.

Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Если предприятия все-таки закроются, то без работы остануться 8,6 миллионов жителей РФ.