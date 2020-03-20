Туроператоры аннулируют туры и готовятся выплачивать компенсации

Туроператор TUI аннулирует заграничные туры, запланированные в период до 30 апреля. Такое решение принято на фоне ситуации с коронавирусом.

Стоимость туров будет компенсирована туристам. Также россияне могут выбрать другие направления, например, путешествия по России. Есть варианты изменить даты поездки или оставить средства в счет оплаты туров, которые появятся у компании в будущем.

"Напоминаем, что перенос денежных средств на другую заявку производится по курсу на день оплаты аннулированной заявки", — сообщается на сайте компании.

А вот туроператор "Библио-Глобус" аннулирует туры, в которых присутствует авиакомпания "Россия". На сайте компании указана вся необходимая информация по процедуре аннулирования тура и возврата денег.

Ранее сообщалось, что с 23 марта будет закрыто международное авиасообщение с Колумбией. На территории страны остается около 200 российских туристов, которым рекомендуют в кратчайшие сроки вернуться на родину.