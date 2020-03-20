ЦБ оставил ключевую ставку без изменений

Ключевая ставка в России осталась на прежнем уровне. Она составляет 6% годовых.

Такое решение приняли в Центробанке России.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых", — сообщает пресс-служба регулятора.

До этого Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз подряд. Последнее изменение произошло 7 февраля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ЦБ запретил банкам брать комиссии при работе в системе быстрых платежей. Запрет вступит в силу 1 мая. Это поможет поддержать россиян на фоне развивающейся пандемии.