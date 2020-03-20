Прогноз: коронавирус вызовет дефицит ноутбуков в России

На фоне распространения пандемии коронавируса в России в самое ближайшее время может возникнуть дефицит портативных компьютеров.

Об этом сегодня со ссылкой на участников рынка сообщил РБК.

По версии издания, причиной дефицита станет перевод части компаний на удаленный режим работы — это одна из мер профилактики распространения коронавируса, обсуждаемая правительством.

Есть, впрочем, и еще две причины повышения спроса:

падение курса рубля — это, отмечают в исследовательской компании GfK, всегда

"вынуждает российских потребителей срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились",

не восстановившееся до сих пор производство в Китае.

Полки магазинов могут опустеть

"У крупнейших дистрибьюторов электроники из-за повышенного спроса на складах почти закончились ноутбуки", — предупреждает РБК.

Статистика продаж ноутбуков в России

2-15 марта продажи начали расти из-за появления опасений по поводу эпидемии коронавируса и подготовки к переходу на удаленную работу:

со 2 по 8 марта — увеличились на 10%,

с 9 по 15 марта — уже на 27 %.

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост спроса составил 50%. Причем, уточняет GfK, больше всего покупают ноутбуки, которые стоят дороже 40 тысяч рублей.