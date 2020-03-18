ISBC Telecom обеспечит смс-информирование персонала на удаленной работе

Коронавирус посеял во всем мире панические настроения. Страны всеми силами пытаются защитить своих граждан от пандемии. Россия не исключение. В нашей стране тоже был принят ряд мер по предотвращению распространения опасного вируса. Например, власти страны решили поддержать бизнес при обеспечении мер самоизоляции. И поможет в этом ISBC, группа компаний предоставит бесплатный доступ к смс-оповещению сотрудников всем организациям.

В связи с ситуацией вокруг распространения вируса перевод персонала на удаленный доступ является основной мерой обеспечения безопасности. Однако не всегда вышедший на удаленку сотрудник доступен для быстрой коммуникации. Поскольку безопасность сейчас в приоритете, ISBC Telecom вводит специальный пакет смс-уведомлений для своевременного информирования персонала во всех точках покрытия сотовой связи. Услугу по массовому оповещению сотрудников в короткие сроки ISBC Telecom предоставляет на бесплатной основе.

Платформа QUICKTEL ® позволяет отправлять не только уведомления, но и критическую информацию, в том числе пароли. За счет интеграции с большинством систем управления персоналом и ERP-платформ предоставляются возможности работы со справочниками этих систем, также возможна раздельная коммуникация с сотрудниками по подразделениям. Например, смс можно отправить из системы 1С, в которой есть контакты всех сотрудников. Рассылка уведомлений не требует сложных настроек, в личном кабинете доступен расширенный функционал, оценить возможности которого можно, если воспользоваться Демо-доступом.