Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении индексации социальных пенсий с 1 апреля текущего года.

Документ, который приняли 13 марта, сегодня, 17 марта, разместили на сайте правовой информации.

Напомним, индексацию социальных пенсий анонсировали еще 19 февраля. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как говорится в тексте постановления, коэффициент индексации составит 1,061. То есть пенсии будут увеличены на 6,1%.