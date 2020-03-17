Центробанк может получить новые функции

Закон о новых полномочиях Банка России Госдума приняла в первом чтении.

Так, Центробанк во взаимодействии с российским правительством разрабатывает и осуществляет политику по обеспечению доступности финуслуг для граждан и компаний малого и среднего бизнеса. Помимо этого, регулятор один раз в трехлетний период принимает стратегию, направленную на повышение доступности финансовых услуг в РФ.

Помимо этого, ЦБ совместно с правительством проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности людей и субъектов МСП.