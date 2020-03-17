Онлайн-магазин Amazon, крупнейшая в мире торговая площадка в сети интернет, объявила о запрете продажи на сайтах компании книги Адольфа Гитлера "Майн кампф"*.
Этого решения от владельца компании Джеффа Безоса почти 20 лет добивались политики разных стран и организации жертв Холокоста.
"Творение" нацистского фюрера, пропагандирующее антисемитские идеи расового превосходства, долгое время пользовалась огромной популярностью на Amazon и даже возглавляла раздел "Политическая психология".
Некоторые издательские дома, пользуясь тем, что на "Майн кампф"* отсутствуют авторские права, переиздавали ее немаленькими тиражами. А поскольку в большинстве стран мира к продаже книга Гитлера запрещена, то ведущий интернет-магазин мира, выступающий за запрет любой цензуры, стал едва лине единственным местом, где предложение встречалось со спросом.
И вот, наконец, свершилось: под давлением общественности команда Безоса сдалась.
Официальная причина — "несоответствие моральным установкам компании".
*входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.