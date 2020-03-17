"Майн кампф"* запрещен для продажи на площадках Amazon

Онлайн-магазин Amazon, крупнейшая в мире торговая площадка в сети интернет, объявила о запрете продажи на сайтах компании книги Адольфа Гитлера "Майн кампф"*.

Этого решения от владельца компании Джеффа Безоса почти 20 лет добивались политики разных стран и организации жертв Холокоста.

Спрос и предложение перестали решать

"Творение" нацистского фюрера, пропагандирующее антисемитские идеи расового превосходства, долгое время пользовалась огромной популярностью на Amazon и даже возглавляла раздел "Политическая психология".

Некоторые издательские дома, пользуясь тем, что на "Майн кампф"* отсутствуют авторские права, переиздавали ее немаленькими тиражами. А поскольку в большинстве стран мира к продаже книга Гитлера запрещена, то ведущий интернет-магазин мира, выступающий за запрет любой цензуры, стал едва лине единственным местом, где предложение встречалось со спросом.

И вот, наконец, свершилось: под давлением общественности команда Безоса сдалась.

На прошлой неделе книгоиздатели и продавцы — в том числе и торгующие "книжным секонд-хендом" — получили уведомление, что книги Гитлера, равно как и других нацистских бонз более не будут реализовываться на платформе Amazon.

Официальная причина — "несоответствие моральным установкам компании".

*входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.