Forbes назвал самые надежные банки России

Российская версия журнала Forbes обновила рейтинг самых надежных банков страны. Лидером стал Райффайзенбанк, который в прошлом году занимал второе место.

Прошлогодний рейтинг возглавлял Юникредит банк, однако в 2020 году позиции организации пошатнулись. Теперь "Юникредит" находится на второй позиции рейтинга.

Самым надежным частным банком России признан Альфа-банк, занявший 26 место в рейтинге. 11, 12 и 13 места заняли ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно.