Регионам РФ поручили запасаться продуктами

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев распорядился обеспечить во всех регионах страны запасы главных категорий продовольствия, причем не менее чем на два месяца.

Как говорится в сообщении ведомства, "Патрушев дал поручение регионам РФ на постоянной основе проводить анализ имеющихся объемов продовольствия и цен в торговых сетях".