Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев распорядился обеспечить во всех регионах страны запасы главных категорий продовольствия, причем не менее чем на два месяца.
Как говорится в сообщении ведомства, "Патрушев дал поручение регионам РФ на постоянной основе проводить анализ имеющихся объемов продовольствия и цен в торговых сетях".
"Субъекты обязаны обеспечить запасы главных категорий продуктов питания не менее чем на двухмесячный срок, а также проработать возможность существенного увеличения объемов сельхозпроизводства в оперативные сроки", — пояснили в Минсельхозе.
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