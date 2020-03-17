С 1 апреля понизится экспортная пошлина на российскую нефть

Размер пошлины на экспорт нефти из России с 1 апреля понизят сразу на $14,9. Теперь она составит $66,9 за тонну.

Об этом говорится в материалах Министерства финансов РФ.

Следует подчеркнуть, что мартовский размер пошлины был сокращен на $11,6 — с февральских $78,5 за тонну.

С апреля месяца пошлина на светлые нефтепродукты и масла будет уменьшена до $15,6 за тонну, на темные — до $52 за аналогичный объем. При этом сумма вывозной таможенной пошлины на товарный бензин упадет до $15,6 за тонну.