У российских ритейлеров есть запас товаров на восемь недель

Российские торговые сети обеспечили себя запасом товаров на два месяца и регулярно пополняют этот запас. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Ритейлеры утверждают, что в марте существенно вырос спрос на бакалейную продукцию, бытовую химию и средства личной гигиены. Самыми популярными товарами являются крупы, макароны, средства дезинфекции и туалетная бумага.