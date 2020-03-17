Добыча нефти в России будет рентабельной даже при цене $15 за баррель

Нефтяная отрасль России обладает существенным запасом прочности, поэтому цена в 30 долларов за один баррель не является критичной. Эксперты рассказали ТАСС, чтобы добыча черного золота в России останется рентабельной даже при цене в 15 долларов за баррель.

Это объясняется тем, что себестоимость извлечения одного барреля нефти составляет примерно 5 долларов, без учета налогов и транспортных издержек.