России предсказали доллар почти за 100 рублей

Доллар может вырасти по отношению к рублю еще на 30% и дойти примерно до 100 рублей.

Такой прогноз представило информагентство Bloomberg.

По его данным, за последние несколько недель доллар к рублю поднялся уже на 18% на фоне падения цен на нефть.

Уменьшение цен на сырье, а также угроза эпидемии коронавируса привели к длительному обвалу на мировых финрынках, в частности в США.

Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, если фондовые индексы Америки продолжат падение и продемонстрируют результаты, сравнимые с периодом кризиса 2008 года, то положение рубля только усугубится. В прогнозе экономисты не озвучили конкретных цифр. Но если исходить из курса доллара по данным на 16 марта текущего года (75 рублей), то стоимость доллара, по их экспертов, может превысить 97 рублей.