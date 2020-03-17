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Источник Правда.Ру

За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора

Экономика » Финансы » Банки

За прошлый год в Москве и Московской области сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 274 организации с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большинство нелегалов в столичном регионе — 154 компании — это так называемые "черные" кредиторы. Из них 143 обнаружены в Москве и 11 — в Московской области. Нелегальные кредиторы занимались выдачей займов населению, не имея на это права.

"Среди нелегалов Московского региона в прошлом году были популярны схемы "возвратного лизинга", когда организации занимались псевдолизинговой деятельностью, выдавая займы под залог ПТС, однако основной целью злоумышленников было изъятие движимого имущества у граждан", — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Кроме того, среди популярных мошеннических схем черных кредиторов 2019 года можно назвать завышенные проценты, подлог документов, несоответствие условий договора озвученным предложениям. Нелегальные займы населению чаще всего выдавали компании, выступающие в юридической форме ООО, а также ИП и позиционирующие себя как микрофинансовые организации и комиссионные магазины.

Также за указанный период в Московском регионе Банком России было выявлено 64 организации с признаками "финансовых пирамид". Из них 58 в Москве и 6 в Московской области.

 

"Средства в "пирамиды" привлекались по двум основным направлениям и целевым аудиториям: пожилые люди чаще попадались в "финансовые пирамиды", имеющие реальные офисы, например, действующие под видом потребительских кооперативов либо обычных ООО. Молодой сегмент граждан чаще терял деньги на различных "инновационных" начинаниях: в компаниях, заявляющих об инвестировании в интернет-технологии, криптовалюту, а также в мошеннических схемах по привлечению средств нелегальными форекс-дилерами", — рассказывает Евгений Балычев.

В 2019 году в Москве было выявлено 13 нелегальных форекс-дилеров, а также 15 организаций, которые занимались нелегальной деятельностью на страховом рынке.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО

Темы банк россии черные кредиторы финансовый рынок советы банка россии микрофинансовые организации
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