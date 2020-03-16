Состояние богатейших людей в мире с начала нынешнего года сократилось в общей сложности примерно на $1 трлн.
Такие цифры представили аналитики информагентства Bloomberg.
Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардерам принадлежат доли.
"В четверг 500 богатейших граждан мира лишились 331 миллиарда долларов, что стало крупнейшим падением за один день за всю 8-летнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). В результате общий годовой убыток приблизился к отметке 950 миллиардов долларов", — сообщило агентство.
Отмечается, что тревога за стремительное распространение коронавируса оказывает мощное воздействие на мировые рынки. Американские биржи в минувший четверг лишились 9,5-10%, а на биржах Европы произошло обрушение на 11-16,6% после заявления Дональда Трампа о том, что вводится 30-дневный запрет на въезд в Америку из ЕС из-за эпидемии коронавируса.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.