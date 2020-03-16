Богачи мира потеряли почти триллион долларов в 2020 году

Состояние богатейших людей в мире с начала нынешнего года сократилось в общей сложности примерно на $1 трлн.

Такие цифры представили аналитики информагентства Bloomberg.

Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардерам принадлежат доли.

"В четверг 500 богатейших граждан мира лишились 331 миллиарда долларов, что стало крупнейшим падением за один день за всю 8-летнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). В результате общий годовой убыток приблизился к отметке 950 миллиардов долларов", — сообщило агентство.

Отмечается, что тревога за стремительное распространение коронавируса оказывает мощное воздействие на мировые рынки. Американские биржи в минувший четверг лишились 9,5-10%, а на биржах Европы произошло обрушение на 11-16,6% после заявления Дональда Трампа о том, что вводится 30-дневный запрет на въезд в Америку из ЕС из-за эпидемии коронавируса.