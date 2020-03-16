В регионах РФ будут следить за рынком труда

Российское правительство из-за распространения коронавируса тщательно мониторит ситуацию на рынке труда в регионах страны.

Эта является одной из мер, которые поручили проработать для решения об их исполнении. Обсуждение мер идет на фоне противодействия коронавирусу, передает РИА "Новости".

Сейчас в правительстве трудятся над целым перечнем мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего, властями изучается возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат.

Помимо этого, допускаются варианты введения налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, а также квартальной отсрочки для предприятий МСБ. Еще, возможно, будет установлена нулевая ввозная пошлина на медикаменты.