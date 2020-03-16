Аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам срочно продавать американский доллар из-за ухудшения ситуации на валютных рынках. Об этом сообщил Bloomberg.

"Это не значит, что мы "находимся на дне" или мы уже увидели самые низкие цены на рисковые активы. Но это означает, что мы вступили в заключительную фазу этого серьезного, острого медвежьего рынка. А это значит, что мы ближе к фазе ранней фазы "восстановления". Таким образом, наши стратеги по всему миру начали предлагать увеличение риска", - сказано в отчете аналитиков.

"Мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара США, вызванного взаимосвязанным сочетанием агрессивного стимулирования ФРС и восстановления тактического риска", - утверждают в Morgan Stanley.