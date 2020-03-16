Прибыль российских банков по итогам 2020 года может снизиться примерно на 20% из-за обрушения цен на нефть. Такой прогноз сделали экономисты "Эксперт РА".
Прогноз направлен на сохранение "умеренно негативного сценария", при котором среднегодовая цена на нефть составит 40-45 долларов за один баррель. Это приведет к замедлению кредитования.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.