Прибыль российских банков может упасть на 20% в 2020 году

Прибыль российских банков по итогам 2020 года может снизиться примерно на 20% из-за обрушения цен на нефть. Такой прогноз сделали экономисты "Эксперт РА".

Прогноз направлен на сохранение "умеренно негативного сценария", при котором среднегодовая цена на нефть составит 40-45 долларов за один баррель. Это приведет к замедлению кредитования.