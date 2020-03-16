"Магнит" предупредил об угрозе поставок из-за коронавируса

Торговая сеть "Магнит" предупредила, что ограничительные меры, направленные против распространения коронавируса в России, могут повлиять на цепочку поставок.

"На китайскую экономику и перспективы ее развития негативно повлияла глобальная торговая напряженность и появление коронавируса COVID-19. Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы", — сказано в отчете "Магнита".

Примечательно, что аналогичное предупреждение уже рассылала "Лента" в конце февраля.