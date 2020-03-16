Экономика Китая показала рекордное падение

Экономика КНР показала рекордно плохие результаты по итогам января-февраля месяцев 2020 года.

По данным правительства страны, показатель промышленного роста в первые два месяца упал на 13,5% в сравнении с теми же показателями минувшего года. Падение на фоне распространения коронавируса стало небывалым за последние три десятка лет.

Как коронавирус ослабил экономику КРН?

В декабре, до начала распространения эпидемии, промпроизводство КНР показывало рост на 6,9%. Указывается, что уровень падения превзошел ожидания аналитиков. Также существенно упали показатели экспорта продукции из КНР — на 17,2%.