Биржевые брокеры предупреждают: уже на начавшейся неделе рубль может стремительно рухнуть вниз.
Виновницей того, что оптимистические прогнозы экономистов на стабилизацию — пусть небыструю — курса российской валюты разрушила Саудовская Аравия.
Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, объявила о начале увеличения объемов добычи нефти.
"Мы планируем предоставить своим покупателям скидку в 20%", — объявили представители компании.
Решение Саудовской Аравии вызовет очередное падение нефтяных цен. Это сильно ударит по рублю.
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер":
"При снижении стоимости нефти на мировом рынке не исключено, что доллар будет стоить в районе 100 рублей. То есть, если прогноз оправдается, то в ближайшие дни будет очень выгодно продавать валюту и покупать рубли. Причем оперативно — падение не будет долгим. Курс рубля укрепит Центробанк, у которого уже разработаны на такой случай коррекционные меры".
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.