Биржевые брокеры предупреждают: уже на начавшейся неделе рубль может стремительно рухнуть вниз.

Виновницей того, что оптимистические прогнозы экономистов на стабилизацию — пусть небыструю — курса российской валюты разрушила Саудовская Аравия.

Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, объявила о начале увеличения объемов добычи нефти.

Решение Саудовской Аравии вызовет очередное падение нефтяных цен. Это сильно ударит по рублю.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер":

"При снижении стоимости нефти на мировом рынке не исключено, что доллар будет стоить в районе 100 рублей. То есть, если прогноз оправдается, то в ближайшие дни будет очень выгодно продавать валюту и покупать рубли. Причем оперативно — падение не будет долгим. Курс рубля укрепит Центробанк, у которого уже разработаны на такой случай коррекционные меры".