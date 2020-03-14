Банки начали повышать ипотечные ставки из-за падения курса рубля

Сразу два крупных российских банка увеличили ставки по ипотеке из-за обвала курса рубля. Еще несколько банков планируют поднять ипотечные ставки в ближайшее время. Остальные банки ожидают заседания Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 20 марта.

Крупнейшее за последние годы падение курса рубля произошло 9 марта из-за пандемии коронавируса, а также срыва сделки ОПЕК. По мнению экспертов, в ближайшее время могут подорожать импортные товары.