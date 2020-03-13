Вице-премьер России назвал цену на нефть, с которой "предстоит жить"

Ситуацию с ценами на нефть на ближайшее будущее озвучил вице-премьер России. По мнению Андрея Белоусова, нужно привыкнуть к цене в 35 долларов за баррель.

Он заявил, что такова "новая реальность".

"Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность, и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус", — подчеркнул политик.

Первый вице-премьер также отметил, что до 20 долларов за баррель в долгосрочной перспективе цен не будет. Такие условия невыгодны ни потребителям нефти, ни производителям.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году не стоит ждать роста экономики. Если цена на доллар останется на уровне в 72 рубля и выше, а цены на нефть будут около 35 долларов за баррель, то бюджет России за год потеряет три триллиона рублей.