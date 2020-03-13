Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Вице-премьер России назвал цену на нефть, с которой "предстоит жить"

Экономика

Ситуацию с ценами на нефть на ближайшее будущее озвучил вице-премьер России. По мнению Андрея Белоусова, нужно привыкнуть к цене в 35 долларов за баррель.

Он заявил, что такова "новая реальность".

"Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность, и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус", — подчеркнул политик.

Первый вице-премьер также отметил, что до 20 долларов за баррель в долгосрочной перспективе цен не будет. Такие условия невыгодны ни потребителям нефти, ни производителям.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году не стоит ждать роста экономики. Если цена на доллар останется на уровне в 72 рубля и выше, а цены на нефть будут около 35 долларов за баррель, то бюджет России за год потеряет три триллиона рублей.

цена на нефть андрей белоусов
Последние материалы
Плохих собак не бывает, бывают плохие хозяева
Вице-премьер России назвал цену на нефть, с которой "предстоит жить"
Татьяна Овсиенко удивила поклонников после пластики
Русский язык на Украине искоренят на законодательном уровне
Прилепин резко выразился о Шнурове
Захват российской собственности в Казахстане получит правовую оценку
В России зафиксировано 45 случаев коронавируса
Киркоров отменил выступления из-за короновируса
Японец с коронавирусом намеренно заражал других людей
Находящийся в психбольнице Джиган рассказал о своем здоровье
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин Соломон Соловьев Создатели собственных религий - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Денежная база в России начала расти
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Силуанов не согласился с Кудриным по поводу рецессии
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
DW: у Кокорина открылись глаза на путинскую Россию
Банк России уточнил ожидания по инфляции
Почему в России не развивается собственное промышленное производство
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Почему в России не развивается собственное промышленное производство
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
Почему в России не развивается собственное промышленное производство
Украина укрепит флот списанными американскими кораблями
Украина укрепит флот списанными американскими кораблями
The Conversation: Путин будет править всю жизнь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ